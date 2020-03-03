США пообещали помочь Турции в Идлибе боеприпасами

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - США в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб окажут Турции помощь не только в гуманитарной сфере, но и поставят боеприпасы, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Турция - союзник по НАТО. Большая часть ее военных использует американское вооружение. Мы дадим гарантии того, чтобы вооружение было готово к применению", - приводит во вторник слова Джеффри издание Daily Sabah.

В свою очередь, посол США в Турции Дэвид Саттерфилд, выступая на другом брифинге, заявил, что в Вашингтоне изучают запрос Турции на передачу ей зенитных систем вооружения.

Ситуация в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, где идут ожесточенные бои между сирийской армией и боевиками, которых поддерживает Турция, в последнее время резко обострилась.

В конце февраля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Анкары сообщило, что Турция обратилась к США с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб. Затем глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар сообщал, что Вашингтон мог бы обеспечить Анкару ЗРС Patriot в качестве меры поддержки турецких действий в Идлибе.

Гуманитарная помощь Сирии

В то же время администрация США планирует выделить дополнительные $108 млн гуманитарной помощи Сирии. Об этом говорится в заявлении постпреда США при ООН Келли Крафт, опубликованном после посещения ею турецко-сирийской границы. Также она сообщила об этом в твиттере.

Крафт пояснила, что США, в общей сложности, ранее уже выделили на эти цели $10,5 млрд.

Она добавила, что средства, которые выделяют США, помогут приобрести для сирийцев питьевую воду, теплую зимнюю одежду, пледы, медикаменты, продукты питания.

По словам Келли Крафт, "силы режима Асада при поддержке России и Ирана за последние три месяца усилили полномасштабное наступление против народа Идлиба, убив сотни человек и заставив почти миллион гражданских лиц бежать, чтобы спасти жизни".

"И, хотя деньги помогут решить срочные нужды, это не решает всю проблему. Как сказал на прошлой неделе госсекретарь Помпео, решение заключается в постоянном перемирии и политическом решении конфликта при поддержке ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и постпред США при ООН Крафт посетят с визитом Турцию.