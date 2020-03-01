Российские военные предостерегли турецкую авиацию от полетов над Сирией

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские военные не могут гарантировать безопасность полетов авиации Турции над Сирией на фоне объявления Дамаском о закрытии своего воздушного пространства над провинцией Идлиб, сообщил на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"На фоне резко обострившейся обстановки в воздушном пространстве над провинцией Идлиб сирийское правительство было вынуждено объявить о его закрытии. В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", - заявил он.

Кроме того, в ЦПВС насчитали 25 обстрелов со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации, добавил Журавлев.

1 марта Сирия объявила, что закрывает воздушное пространство над провинцией Идлиб и будет сбивать любые "враждебные" цели.

По данным сирийских военных, турецкие истребители F-16 в воскресенье сбили два самолета ВВС Сирии, летчики катапультировались и находятся в безопасности. До этого стало известно об уничтожении в небе над идлибским городом Саракиб ударного турецкого беспилотника типа Anka-S.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время серьезно обострилась. Там идут бои между армией Сирии, которую поддерживает Россия, и боевиками, которых поддерживает Турция.

На этой неделе в результате налетов ВВС Сирии погибли более 30 турецких военных, Турция ответила ударами с воздуха и земли по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе. Позднее Анкара заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных.