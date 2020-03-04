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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:18

Сеул выделит $10 млрд на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Правительство Республики Корея решило выделить 11,7 трлн вон ($9,91 млрд) на борьбу с эпидемией коронавируса, а также на поддержку бизнеса и граждан, чтобы минимизировать последствия для экономики и сохранить импульс для ее роста. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики страны, передает "Ренхап".

Эпидемия коронавируса

2,3 трлн вон из общей суммы пойдут на закупки дополнительного медицинского оборудования, коек и на обеспечение дополнительных возможностей по лечению пациентов.

Предложенные меры должны получить одобрение парламента. Депутаты получат этот пакет предложений 5 марта.

На утро 4 марта число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 5328, за сутки их количество выросло на 516. Умерли 33 заболевших, в основном пожилые люди. Пока признаков замедления распространения инфекции не видно. Сейчас страна занимает второе место после Китая по количеству заражений.

Эпидемия в Китае, которая вызвала остановку работы многих производств и прервала цепочки поставок, сказалась на ряде южнокорейских компаний, которые также были вынуждены остановить работу. Также в стране резко сократились потребительские расходы.

В феврале правительство Южной Кореи ради поддержки экономики выделяло госфондам 20 трлн вон для предоставления дешевых кредитов бизнесу.

ВВП Южной Кореи в 2019 году вырос на 2% - минимальными темпами за последние 10 лет.

Хроника 09 января – 04 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
Южная Корея Китай

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