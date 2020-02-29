В Южной Корее выздоровевшая женщина повторно заболела коронавирусом

Дезинфекция таксофонов в Южной Корее Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В Южной Корее у выздоровевшей после заражения новым типом коронавируса женщины выявили повторное заражение COVID-19, сообщает "Рёнхап".

Это первый подобный случай в Южной Корее. У 73-летней женщины диагностировали заражение ранее в феврале, а после полного выздоровления ее выписали. Это произошло 22 февраля.

Однако уже в четверг, 27 февраля, у нее вновь появились симптомы, и она обратилась за медицинской помощью. У женщины взяли анализы и выявили повторное заражение COVID-19. При этом она не просто не путешествовала за границу, но и вообще не покидала квартиру. Вероятно, женщина заразилась вирусом от своих детей, которые недавно побывали в китайской провинции Гуандун. У них у обоих выявили заражение коронавирусом.

Всего к утру субботы в Южной Корее выявили заражение у 2931 гражданина. К настоящему моменту 17 человек в этой стране скончались.

24 февраля сообщалось, что в столице китайского Хубэя городе Ухане было зафиксировано 195 повторных случаев заражения.