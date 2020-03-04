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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 06:14

Количество больных COVID-19 в Южной Корее достигло 5,3 тысячи

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи сообщают о 516 случаях заражения новым типом коронавируса за последние сутки, общее число заболевших в стране достигло 5328 человек, приводит данные организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Эпидемия коронавируса

Кроме того, сообщается о четырех умерших. Всего в Южной Корее на данный момент от коронавируса скончались 32 человека.

По мнению органов здравоохранения, почти 60 % случаев заболевания вирусом в стране связаны с религиозной организацией Синчхонджи (Shincheonji) в городе Тэгу (население 2,4 млн человек). KCDC уточняет, что из 516 новых случаев 405 были зарегистрированы в Тэгу, еще 89 - в соседней провинции Северный Кенсан.

Накануне в Южной Корее сообщили о 600 случаях заражения коронавирусом.

Хроника коронавируса. Март.

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В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).
Хроника 09 января – 04 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
Южная Корея Тэгу Синчхонджи

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