Количество больных COVID-19 в Южной Корее достигло 5,3 тысячи

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи сообщают о 516 случаях заражения новым типом коронавируса за последние сутки, общее число заболевших в стране достигло 5328 человек, приводит данные организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Кроме того, сообщается о четырех умерших. Всего в Южной Корее на данный момент от коронавируса скончались 32 человека.

По мнению органов здравоохранения, почти 60 % случаев заболевания вирусом в стране связаны с религиозной организацией Синчхонджи (Shincheonji) в городе Тэгу (население 2,4 млн человек). KCDC уточняет, что из 516 новых случаев 405 были зарегистрированы в Тэгу, еще 89 - в соседней провинции Северный Кенсан.

Накануне в Южной Корее сообщили о 600 случаях заражения коронавирусом.