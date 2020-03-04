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Опубликовано фото заявления Гончарука об отставке с поста премьера Украины

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Фото заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке, датированное 3 марта, разместил в своем телеграм-канале народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - говорится в тексте заявления, написанного от руки и адресованного Верховной раде.

Заявление датировано 3 марта 2020 года. В тот же день оно было зарегистрировано в аппарате Рады - оно содержит штамп аппарата парламента, время регистрации заявления - 17:42, входящий номер - 53734.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал и передал в Верховную раду заявление о своей отставке, фракция "Слуга народа" согласовала назначение на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера. Кандидатуру Шмыгаля предложил президент Владимир Зеленский.

Между тем сам Гончарук пока официально не подтверждал, что подал в отставку с поста премьер-министра Украины.

Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании в среду вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Шмыгаля.

Кроме того, на заседании фракции парламентарии обсуждали кандидатуры министров, поскольку с отставкой премьера в отставку идет весь кабмин. Вместе с тем, окончательного решения по всем министрам еще нет.

Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16 часов по требованию президента Зеленского. Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет дана оценка работе правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в кабинете министров.

Украина Алексей Гончарук

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