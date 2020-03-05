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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:23

Эксперты предостерегли от поспешной выписки после заражения коронавирусом

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Эксперты пришли к выводу, что существующие методы диагностики заражения коронавирусом COVID-19 далеко не всегда дают правильные результаты, пишет South China Morning Post. Они отметили случаи в Китае, когда у поправившихся и выписанных людей через какое-то время вновь выявлялся коронавирус.

Эпидемия коронавируса

По китайским правилам, людей могут выписать из больницы, если у них три дня нормальная температура, нет проблем с дыханием, а томография показывает улучшение состояния легких и других органов дыхательной системы. Также два последовательных теста на основе полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (PCR), которые проводятся с интервалом не менее одного дня, должны дать отрицательный результат.

Эксперты предупреждают, что этого мало и больницам нельзя спешить с выпиской пациентов.

"Дело не в том, что эти люди заражаются повторно, что вызывает опасения у многих. Это возникает из-за несовершенства или ошибочного тестирования, или же в результате того, что пациент был болен длительное время", - цитирует издание профессора-вирусолога гонконгского университета Цзиня Дун-яня.

По данным South China Morning Post, на утро 5 марта на материковом Китае было зафиксировано 80 409 случаев заражения коронавирусом, 3012 человек умерли. В Гонконге 104 случая заражения, умерли двое.

Мир спрятался за маской

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