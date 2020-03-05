Число зараженных COVID-19 вне Китая приблизилось к 15 тысячам человек

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро четверга, 5 марта, составило 95036 тысяч человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80409 случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 14627, увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тысячи случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 194 до 271 человека: 107 скончались в Италии, 92 - Иране, 35 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), 11 - в США, четыре - во Франции, два - в Гонконге по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, Испании, Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах, Сан-Марино.

Больше всего больных - 5766 - выявлено в Южной Корее, 3089 - в Италии, 2922 - в Иране, на территории Японии - 1,01 тыс., из них 706 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess.

Во Франции насчитывается 285 больных, в Германии - 240, Испании - 151, Сингапуре - 112, Гонконге - 104, Великобритании - 85, США - 80, Кувейте - 56, Малайзии - 50, Бахрейне - 49, Таиланде - 43, на Тайване - 42, Австралии - 41, Швейцарии - 37, Канаде - 30, Норвегии - 33, Швеции - 32, Канаде - 30, Индии - 28, Австрии - 27, ОАЭ - по 27, Ираке - 26, Нидерландах - 24, Бельгии - 23, Исландии и Вьетнаме - по 16, Ливне - 13, Омане - 12, Сан-Марино, Макао и Израиле - по десять.

Менее десяти случаев заражения зарегистрированы еще в 47 странах мира.