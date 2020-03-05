Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Китае за истекшие сутки 31 человек скончался вследствие заражения коронавирусом COVID-19, выявлено 139 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.

Все случаи смерти за прошедшие сутки зафиксированы в провинции Хубэй, из них 23 - в административном центре провинции городе Ухане. С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2902 человека, заболели 67446. По состоянию на утро четверга, 40,5 тысячи человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего на материковой части Китая в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 25,4 тысячи человек, состояние 6 тысяч больных оценивается как тяжелое. Более 52 тысяч человек выздоровели и были выписаны.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 156 случаев заболевания: в Гонконге - 104 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - десять, на Тайване - 42 (один случай смерти).

Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что во всем мире от коронавируса скончались уже 3249 человек, заразились почти 95 тысяч.