На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия... чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем", - сказал Ляшко в четверг в Новых Санжарах (Полтавская область) во время встречи с людьми, которые были эвакуированы из Китая и сейчас завершают карантин.

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