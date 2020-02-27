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У эвакуированных из Уханя украинцев пока не нашли коронавирус

У эвакуированных из Уханя украинцев пока не нашли коронавирус
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ни у одного из 89 эвакуированных украинцев, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары в Полтавской области Украины, пока не выявлен коронавирус COVID-2019, говорится в сообщении на официальном сайте СНБО в четверг утром.

Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля, а следующий забор биологического материала у эвакуированных - в воскресенье, 1 марта.

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Украина Ухань COVID-2019

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