У эвакуированных из Уханя украинцев пока не нашли коронавирус

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ни у одного из 89 эвакуированных украинцев, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары в Полтавской области Украины, пока не выявлен коронавирус COVID-2019, говорится в сообщении на официальном сайте СНБО в четверг утром.

Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля, а следующий забор биологического материала у эвакуированных - в воскресенье, 1 марта.

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