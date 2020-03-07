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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 02:48

Посольство РФ в США сообщило о четырех россиянах на лайнере Grand Princess

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на коронавирусном карантине у берегов Калифорнии, находятся четверо граждан РФ, сообщили "Интерфаксу" в российском посольстве в США.

"В ответ на наш запрос госдепартамент США официально подтвердил, что на борту круизного лайнера Grand Princess (в настоящее время у берегов Калифорнии на карантине) находятся четверо наших соотечественников", - сказали в российском диппредставительстве.

В посольстве отметили, что поддерживают постоянный контакт с представителями компетентных органов.

"Внимательно следим за развитием ситуации. Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами", - сообщили российские дипломаты.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил, что у 21 человека на круизном лайнере Grand Princess обнаружен коронавирус. В общей сложности были проверены на вирус 46 человек, положительный результат оказался у 19 членов экипажа и двух пассажиров.

Всего на борту круизного лайнера находятся более 3,5 тыс. человек. Все они теперь будут проверены на коронавирус.

По данным издания CNN, число подтвержденных и предварительно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США уже превысило 300.

5 марта стало известно, что лайнер Grand Princess встал на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом COVID-19. Опасения появились после того, как от коронавируса скончался один из пассажиров. Им стал 71-летний мужчина, который менее чем две недели назад совершил круиз на лайнере из Сан-Франциско в Мексику. После этого судно направилось на Гавайи. Путешествие продолжили 62 пассажира из тех, кто совершал ранее поездку из Сан-Франциско в Мексику. Таким образом, они могли контактировать с жертвой коронавируса.

71-летний пассажир Grand Princess стал первой в США жертвой COVID-19 за пределами штата Вашингтон. После этого власти Калифорнии объявили в штате чрезвычайное положение.

США Россия Калифорния Grand Princess

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