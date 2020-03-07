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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:42

Коронавирус обнаружен у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - У 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде у берегов Калифорнии, подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, заявил вице-президент США Майк Пенс.

Эпидемия коронавируса

"У 21 человека из тех, кто был протестирован (на коронавирус - ИФ), был положительный результат", - сказал Пенс в ходе пресс-конференции.

Вице-президент уточнил, что в общей сложности были проверены на вирус 46 человек, положительный результат оказался у 19 членов экипажа и двух пассажиров. Анализы 24 человек дали отрицательный результат, а результаты еще одного теста неопределенные.

"Мы разработали план, который будет реализован в эти выходные", - заявил Пенс на брифинге в Белом доме.

По его словам, круизный лайнер будет доставлен в некоммерческий порт, все пассажиры будут проверены на коронавирус и помещены на карантин при необходимости.

По данным газеты The Washington Post, на борту лайнера находятся 3533 человека - 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран.

"Общий риск (заразиться коронавирусом - ИФ) для американцев остается низким", - сказал Пенс. При этом вице-президент посоветовал пожилым американцам и тем, у его есть проблемы со здоровьем, проявлять осторожность, особенно во время путешествий.

По данным издания The New York Times, в США зарегистрировано уже более 290 случаев заболевания коронавирусом, 15 человек скончались.

5 марта стало известно, что лайнер Grand Princess встал на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом COVID-19. Опасения появились после того, как из-за этого коронавируса скончался один из пассажиров, совершивший менее чем две недели назад круиз на этом судне.

Скончавшийся пассажир - это 71-летний мужчина, который в период с 11 по 21 февраля совершил круиз на лайнере из Сан-Франциско в Мексику. После этого судно отправилось в следующий круиз на Гавайи. Путешествие продолжили 62 пассажира из тех, кто совершал ранее поездку из Сан-Франциско в Мексику. Таким образом, именно эти пассажиры могли контактировать с человеком, скончавшимся из-за коронавируса.

71-летний пассажир Grand Princess стал первой в США жертвой COVID-19 за пределами штата Вашингтон. После этого власти Калифорнии объявили в штате чрезвычайное положение.

Российские дипломаты запросили у американского Госдепартамента данные о россиянах на борту Grand Princess, но ответа пока не получили.

США Калифорния Grand Princess Майк Пенс

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