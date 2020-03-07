Россия и Турция зафиксировали 20 фактов нарушения перемирия в Сирии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Россия и Турция зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Как говорится в информационном бюллетене ведомства, "российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - три, Латакия - семь, Алеппо - девять". По данным Минобороны России, турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в Идлибе.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в Идлибе не зафиксированы случаи нарушения режима прекращения огня.

По согласованию российской и турецкой сторон с 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения боевых действий.