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Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Анкара будет готова предпринять односторонние действия в Идлибе в Сирии при условии, если Россия не выполнит собственные обязательства в отношении этой региональной проблемы, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции "Весенний щит" в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии", - цитирует агентство "Анадолу" его выступление в Стамбуле.

При этом Эрдоган заверил, что Турция лишь добивается возвращения в свои дома 3,6 млн сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории, а также 1,5 млн человек, скопившихся у границы страны в сирийской провинции Идлиб.

Он отметил, что Анкара согласна с любым решением, которое обезопасит границы Турции и население Идлиба.

Эрдоган добавил, что Турция никогда не покушалась на территориальную целостность соседней Сирии.

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В последнее время между Москвой и Анкарой возникли разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка. Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные, в свою очередь, заявляют, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

Очередное обострение ситуации произошло в ночь на 28 февраля. Турецкие власти сообщили, что более 30 военнослужащих Турции погибли в Идлибе в результате удара ВВС Сирии. В ответ турецкие военные с воздуха и земли нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил.

1 марта Анкара заявила, что в Идлибе проводится операция "Весенний щит".

5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Москву с официальным визитом и провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По их итогам было достигнуто соглашение о прекращении огня между участниками боевых действий в Идлибе, которое вступило в силу 6 марта.

Сирия Идлиб Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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