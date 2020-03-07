Глава итальянской Демпартии заразился коронавирусом

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Лидер итальянской Демократической партии Никола Дзингаретти объявил, что заразился коронавирусом COVID-19.

Соответствующее видеообращение он разместил в фейсбуке.

"Я чувствую себя неплохо, но в ближайшие дни мне нужно будет побыть дома. Я продолжу работать из дома", - добавил он.

Демократическая партия - одна из крупнейших в Италии. В настоящее время она находится у власти - в составе коалиции с движением "Пять звезд".