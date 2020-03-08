Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

В странах Азии тысячи человек не побоялись коронавируса и вышли на демонстрации 8 марта

В странах Азии тысячи человек не побоялись коронавируса и вышли на демонстрации 8 марта
Акция в Международный женский день в Маниле
Фото: Reuters

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Тысячи человек, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в воскресенье приняли участие в уличных демонстрациях в странах Азии в честь Международного женского дня, сообщают западные СМИ.

Марши прошли в Таиланде, Индонезии, Пакистане, а также на Филиппинах.

Эпидемия коронавируса

В частности, на манифестациях в Бангкоке звучали призывы к властям усилить защиту работающих женщин и расширить права женского населения. Однако, как признали организаторы мероприятия, демонстрация в этом году собрала меньше участников, чем в прошлом, в связи с угрозой коронавируса.

В Джакарте демонстранты призывали правительство отменить законы, допускающие, по мнению активистов, гендерную дискриминацию, а также принять законы против насилия на сексуальной почве.

В то же время из-за эпидемиологической обстановки соответствующие мероприятия отменили в Южной Корее и Ливане. В Индии власти были вынуждены перенести женский марафон.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что число зараженных коронавирусом COVID-2019 в мире продолжает расти, и на утро воскресенья достигло 104 978 человек.

Таиланд Индонезия Пакистан Филиппины Международный женский день

Новости по теме

Новости

В Киргизии избили женщин на марше по случаю 8 марта, а потом их же и задержали

Лайнер Grand Princess с больными коронавирусом пришвартуется в Калифорнии

Лайнер Grand Princess с больными коронавирусом пришвартуется в Калифорнии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 марта

Итальянский премьер ввел карантин в Ломбардии и еще 14 провинциях

Итальянский премьер ввел карантин в Ломбардии и еще 14 провинциях

Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 105 тыс.

Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тысяч

Менее 50 новых случаев COVID-19 выявлено в Китае за сутки

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 5 тысяч

Что произошло за день: суббота, 7 марта

В Китае десятки человек оказались под завалами после обрушения гостиницы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');