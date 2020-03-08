Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 105 тыс.

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро воскресенья, 8 марта, достигло 104 978 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80 695 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 24 293, увеличившись за минувшие сутки более чем на 4 тысячи случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 413 до 500 человек: 233 скончались в Италии, 145 - в Иране, 50 - в Южной Корее, 19 - в США, 13 - на территории Японии (из них семеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), 16 - во Франции, восемь - в Испании, три - в Австралии, по два - в Великобритании, Гонконге и Ираке, по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, Швейцарии, Эквадоре, Нидерландах, на Тайване, Филиппинах и в Сан-Марино.

Больше всего больных - 7 134 - выявлено в Южной Корее, 5 883 - в Италии, 5 823 - в Иране, на территории Японии - 1 103 из них 696 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, 949 - во Франции, 639 - в Германии, 374 - в Испании, 213 - в США, 209 - в Великобритании, 188 - в Нидерландах, 181 - в Швейцарии, 138 - в Сингапуре, 109 - в Бельгии, 108 - в Гонконге, 101 - в Швеции.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы еще в 78 странах и районах мира.

Всего в мире излечились почти 57 тысяч человек.