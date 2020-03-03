Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:03

Власти Москвы и Подмосковья подарят женщинам бесплатный проезд на транспорте 8 марта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы и Подмосковья пообещали женщинам бесплатный проезд на общественном транспорте в Международный женский день.

"Немного забегая вперед - о подарке к 8 марта. Мы договорились с Андреем Воробьевым (губернатор Московской области - ИФ), что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным", - написал Собянин в твиттере во вторник.

Мэр добавил, что на столичных улицах 8 и 9 марта парковка тоже будет бесплатной.

Москва Московская область Сергей Собянин

Новости
Новый коронавирус в Китае

Приехавших в Москву с подозрением на коронавирус будут лечить в Коммунарке

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях
Новый коронавирус в Китае

Пассажирам московского метро будут выборочно измерять температуру

Пассажирам московского метро будут выборочно измерять температуру
Новый коронавирус в Китае

В Москве начали расследование "вброса" о якобы массовом заражении коронавирусом

В Москве начали расследование "вброса" о якобы массовом заражении коронавирусом

O1 Properties купила помещения в Центральном телеграфе еще на 1,15 млрд рублей

Экс-фигурант "дела 27 июля" отсудил 100 000 рублей за незаконное преследование

Экс-фигурант "дела 27 июля" отсудил 100 000 рублей за незаконное преследование

Погиб мужчина, попавший под поезд метро в Москве

Погиб мужчина, попавший под поезд метро в Москве

В московских школах отменили занятия в бассейнах и массовые мероприятия

В московских школах отменили занятия в бассейнах и массовые мероприятия

Риелторы назвали стоимость самой дорогой арендной "однушки" в Москве

Новый коронавирус в Китае

Власти Москвы подтвердили наличие пациента с подозрением на коронавирус

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');