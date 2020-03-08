Путин поздравил российских женщин с 8 марта

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем.

"Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними, сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег. Сказать им о нашем восхищении и любви, уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире", - подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на официальном сайте президента РФ.

"Вам каким-то непостижимым образом удается всё успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными, - сказал Путин. - Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких".

Глава государства отметил важность того, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что "дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, семье, своим будущим детям".

Особые слова признательности президент сказал женщинам, которые посвящают себя материнству, воспитывают детей, назвав это самым ответственным, но и самым благородным и благодарным трудом.

Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви, радости и отметил, что "очень многое здесь зависит от нас, мужчин". "И мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так - всегда, а не только 8 марта", - сказал президент.