В Италии подтвердили более 6 тысяч случаев COVID-19

Памятник Антонио Страдивари в Кремоне, Италия Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии по состоянию на вечер воскресенья составляет 6 387 человек, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Это - на 1326 больше, чем днем ранее. Количество смертей достигло 366 человек, увеличившись за сутки на 133. В больницах проходят лечение 3 557 пациентов.

Также Борелли сообщил о решении итальянских властей закупить 22 миллиона медицинских масок для предотвращения распространения заболевания.

Заражение COVID-19 в воскресенье было подтверждено у главы итальянского Генштаба генерала Сальваторе Фарины, сообщает La Repubblica. Он сам рассказал о своем заболевании, отметив, что чувствует себя хорошо и находится в изоляции в своей квартире.

По сообщению портала Notize.it, о заражении коронавирусом также сообщил префект Лоди Марчелло Кардона. Он в свою очередь заявил не только о хорошем самочувствии, но и о том, что продолжает координировать "интенсивную деятельность" в коммуне.

Ранее COVID-19 подтвердился у главы итальянской Демпартии Николы Дзингаретти.

По числу вызванных коронавирусом смертей Италия занимает второе место в мире после Китая.

На фоне распространения COVID-19 власти Италии с 8 марта ввели карантин в автономной области Ломбардия и еще 14 северных провинциях. Въезд и выезд на эти территории, а также перемещения внутри карантинной зоны запрещены. Исключением могут стать только крайне уважительные подтвержденные причины рабочего или семейного характера. Все массовые мероприятия отменены. Строго регламентируется работа баров и ресторанов: они могут быть открыты с 6:00 до 18:00 при условии, что обеспечат расстояние межу посетителями не менее метра.

По оценкам итальянских СМИ, меры по сдерживанию COVID-19 затронут более четверти населения страны.