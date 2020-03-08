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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

В Италии подтвердили более 6 тысяч случаев COVID-19

В Италии подтвердили более 6 тысяч случаев COVID-19
Памятник Антонио Страдивари в Кремоне, Италия
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии по состоянию на вечер воскресенья составляет 6 387 человек, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Эпидемия коронавируса

Это - на 1326 больше, чем днем ранее. Количество смертей достигло 366 человек, увеличившись за сутки на 133. В больницах проходят лечение 3 557 пациентов.

Также Борелли сообщил о решении итальянских властей закупить 22 миллиона медицинских масок для предотвращения распространения заболевания.

Заражение COVID-19 в воскресенье было подтверждено у главы итальянского Генштаба генерала Сальваторе Фарины, сообщает La Repubblica. Он сам рассказал о своем заболевании, отметив, что чувствует себя хорошо и находится в изоляции в своей квартире.

По сообщению портала Notize.it, о заражении коронавирусом также сообщил префект Лоди Марчелло Кардона. Он в свою очередь заявил не только о хорошем самочувствии, но и о том, что продолжает координировать "интенсивную деятельность" в коммуне.

Ранее COVID-19 подтвердился у главы итальянской Демпартии Николы Дзингаретти.

По числу вызванных коронавирусом смертей Италия занимает второе место в мире после Китая.

На фоне распространения COVID-19 власти Италии с 8 марта ввели карантин в автономной области Ломбардия и еще 14 северных провинциях. Въезд и выезд на эти территории, а также перемещения внутри карантинной зоны запрещены. Исключением могут стать только крайне уважительные подтвержденные причины рабочего или семейного характера. Все массовые мероприятия отменены. Строго регламентируется работа баров и ресторанов: они могут быть открыты с 6:00 до 18:00 при условии, что обеспечат расстояние межу посетителями не менее метра.

По оценкам итальянских СМИ, меры по сдерживанию COVID-19 затронут более четверти населения страны.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Италия Анджело Боррелли

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