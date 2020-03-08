Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тысяч

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на утро воскресенья, 8 марта, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Южной Корее достигло 7 134 человек, увеличившись за стуки на 367 выявленных случаев заражения, сообщили медицинские власти страны.

От вызываемого коронавирусом заболевания, первый случай которого в Южной Корее был зафиксирован 20 января, скончались 50 человек.

Основное число больных - более 90% - приходится на город Тэгу и провинцию Северный Кенсан.

По числу инфицированных Южная Корея занимает второе после Китая место в мире. Более 100 стран ввели ограничения на въезд на свою территорию южнокорейских граждан.

Между тем в Китае, где в декабре прошлого года началась эпидемия, за прошлые сутки было выявлено 44 новых заболевших, 27 человек скончались. С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 097 человек, зарегистрировано 80 695 случаев заболевания, более 57 тысяч человек выздоровели.