Менее 50 новых случаев COVID-19 выявлено в Китае за сутки

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Китае за сутки 27 скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19, выявлено 44 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 097 человек, зарегистрировано 80 695 случаев заболевания. В больницах проходят курс лечения 20,5 тысячи человек, состояние более 5 тысяч больных оценивается как тяжелое. Свыше 57 тысяч человек выздоровели и покинули медучреждения.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране три приходится на прибывших из-за рубежа: два заболевших выявлены в Пекине и один - в провинции Ганьсу. Всего насчитывается 63 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

Все смертельные случаи за субботу зарегистрированы в провинции Хубэй, в ее административном центре Ухане скончался 21 человек. С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2 986 человек, заболели 67 707, из них в Ухане - 49 912. Более 45 тысяч человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 164 случая заболевания: в Гонконге - 109 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 45 (один случай смерти).