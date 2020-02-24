В КНДР изолировали 380 иностранцев, чтобы предотвратить распространение коронавируса

Санитарная обработка общественного транспорта в Пхеньяне Фото: Reuterss

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Северной Корее 380 иностранцев отправлены на карантин, чтобы не допустить распространения "китайского" коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на госСМИ КНДР.

Большинство из них - это дипломаты, работавшие в Пхеньяне.

Ранее уже около 200 иностранцев были помещены на карантин на 30 дней, но этот срок был продлен.

В самой КНДР наличие заболевших не было подтверждено, но эксперты опасаются, что в стране нет медицинской инфраструктуры, которая позволяла бы выявить Covid-19, и заражение проходит незамеченным.

В соседней Южной Корее от коронавируса погибли семь человек, всего заразились 763.

В Китае эпицентром распространения вируса стал город Ухань, который находится в изоляции с 23 января. "Би-би-си" сообщает, что власти города разрешили иностранцам покинуть Ухань, если у них нет симптомов заболевания, но затем разрешение было отменено, так как его не согласовали с высшим руководством.

В КНР от вируса погибли более 2,5 тыс. человек, заболели более 77 тыс.