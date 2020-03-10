Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

В Бишкеке начался стихийный митинг в поддержку женщин, задержанных 8 марта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Около 200 человек вышли на мирный митинг в столице Киргизии в поддержку женщин, которые были задержаны милицией после акции против домашнего насилия в центре Бишкеке 8 марта, сообщает во вторник корреспондент "Интерфакса".

Митинг проходит без согласования с мэрией города, время и место его проведения заранее было объявлено в социальных сетях. Модератор акции Атай Самыйбек сообщил журналистам, что она направлена против насилия над женщинами и детьми, а также в поддержку прошедшего 8 марта женского марша, который был сорван неизвестными людьми в национальных колпаках и медицинских масках.

"Мы выступаем в защиту конституционных прав граждан Киргизии на мирные собрания, акции и митинги. Это не политическая акция. Целью митинга является защита прав женщин и детей от насилия", - сказал Самыйбек.

Начальник УВД Первомайского района Бишкека Акылбек Казакеев заявил, что за порядком на митинге следит пять милиционеров. "Я гарантирую, что разгона митинга не будет. О любых провокациях прошу сообщать и не допускать призывов к противоправным действиям", - отметил Казакеев.

В свою очередь пресс-служба правительства Киргизии распространила заявление премьер-министра страны Мухаммедкалыя Абылгазиева с призывом не допускать конфликтов во время митингов.

"Наш народ проявлял особое уважение женщинам и сохранил традиционные ценности. Роль женщин в жизни семьи и общества всегда была особой. Эти ценности мы должны сохранять и уважать и сегодня. Правоохранительные органы должны принять исчерпывающие меры, чтобы защитить мирных граждан от кого бы то ни было, и не допускать конфликтов. А организаторы акций должны осознавать ответственность перед их участниками и делать все, чтобы не допускать провокаций", - говорится в сообщении.

Глава киргизского правительства поручил МВД обеспечить порядок во время проведения акций в рамках законодательства.

Акция против насилия над женщинами в Бишкеке 8 марта

В минувшее воскресенье на площади Победы в Бишкеке представители общественных движений "Феминалле" и "8/365" организовали акцию протеста против насилия над женщинами и детьми.

По данным ГУВД Бишкека, митинг не был согласован с городскими властями, организаторы акции не уведомили органы внутренних дел, чтобы те могли обеспечить безопасность проведения акции. Это "привело к различным провокациям и нарушениям общественного порядка" в киргизской столице, отмечали в ведомстве.

Помимо этого, некоторые местные жители возмутились из-за проводимого несогласованного митинга "на площади Победы, где это место почитается гражданами как великая память о погибших воинах в Великой Отечественной войне", добавили в ГУВД.

Киргизские СМИ сообщали, что спустя несколько минут после начала женского марша на участниц акции напали неизвестные люди в национальных колпаках и медицинских масках.

"Когда раздался свист милиции, люди в колпаках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток, их усадили в автобусы", - сообщило информационное агентство "Апрель".

Около 60 участниц акции были задержаны и доставлены в районное отделение милиции. После установления личностей все задержанные были отпущены.

В ГУВД столицы заявили, шесть участниц женского марша оштрафованы за неповиновение сотрудникам милиции. Пятерых человек, напавших на участниц акции, оштрафовали за нарушение общественного порядка.

Киргизия Бишкек Атай Самыйбек

Новости по теме

Новости
Дело "банды ГТА"

Двух участников "банды GTA" приговорили в Таджикистане к 25 годам тюрьмы каждого

Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO вслед за провалом сделки ОПЕК+

Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO вслед за провалом сделки ОПЕК+

Brent скорректировалась до $36,88 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 112,4 тыс.

Общее число заболевших коронавирусом в США превысило 700

Общее число заболевших коронавирусом в США превысило 700

17 человек погибли из-за коронавируса за сутки в Китае

Госдеп заявил, что СНВ-3 должен охватывать новое "экзотическое" российское вооружение

Премьер Италии распространил ограничения в передвижении на всю страну

Корабль Cargo Dragon привез экипажу МКС свежий чеснок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');