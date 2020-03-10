В Бишкеке начался стихийный митинг в поддержку женщин, задержанных 8 марта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Около 200 человек вышли на мирный митинг в столице Киргизии в поддержку женщин, которые были задержаны милицией после акции против домашнего насилия в центре Бишкеке 8 марта, сообщает во вторник корреспондент "Интерфакса".

Митинг проходит без согласования с мэрией города, время и место его проведения заранее было объявлено в социальных сетях. Модератор акции Атай Самыйбек сообщил журналистам, что она направлена против насилия над женщинами и детьми, а также в поддержку прошедшего 8 марта женского марша, который был сорван неизвестными людьми в национальных колпаках и медицинских масках.

"Мы выступаем в защиту конституционных прав граждан Киргизии на мирные собрания, акции и митинги. Это не политическая акция. Целью митинга является защита прав женщин и детей от насилия", - сказал Самыйбек.

Начальник УВД Первомайского района Бишкека Акылбек Казакеев заявил, что за порядком на митинге следит пять милиционеров. "Я гарантирую, что разгона митинга не будет. О любых провокациях прошу сообщать и не допускать призывов к противоправным действиям", - отметил Казакеев.

В свою очередь пресс-служба правительства Киргизии распространила заявление премьер-министра страны Мухаммедкалыя Абылгазиева с призывом не допускать конфликтов во время митингов.

"Наш народ проявлял особое уважение женщинам и сохранил традиционные ценности. Роль женщин в жизни семьи и общества всегда была особой. Эти ценности мы должны сохранять и уважать и сегодня. Правоохранительные органы должны принять исчерпывающие меры, чтобы защитить мирных граждан от кого бы то ни было, и не допускать конфликтов. А организаторы акций должны осознавать ответственность перед их участниками и делать все, чтобы не допускать провокаций", - говорится в сообщении.

Глава киргизского правительства поручил МВД обеспечить порядок во время проведения акций в рамках законодательства.

Акция против насилия над женщинами в Бишкеке 8 марта

В минувшее воскресенье на площади Победы в Бишкеке представители общественных движений "Феминалле" и "8/365" организовали акцию протеста против насилия над женщинами и детьми.

По данным ГУВД Бишкека, митинг не был согласован с городскими властями, организаторы акции не уведомили органы внутренних дел, чтобы те могли обеспечить безопасность проведения акции. Это "привело к различным провокациям и нарушениям общественного порядка" в киргизской столице, отмечали в ведомстве.

Помимо этого, некоторые местные жители возмутились из-за проводимого несогласованного митинга "на площади Победы, где это место почитается гражданами как великая память о погибших воинах в Великой Отечественной войне", добавили в ГУВД.

Киргизские СМИ сообщали, что спустя несколько минут после начала женского марша на участниц акции напали неизвестные люди в национальных колпаках и медицинских масках.

"Когда раздался свист милиции, люди в колпаках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток, их усадили в автобусы", - сообщило информационное агентство "Апрель".

Около 60 участниц акции были задержаны и доставлены в районное отделение милиции. После установления личностей все задержанные были отпущены.

В ГУВД столицы заявили, шесть участниц женского марша оштрафованы за неповиновение сотрудникам милиции. Пятерых человек, напавших на участниц акции, оштрафовали за нарушение общественного порядка.