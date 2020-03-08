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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

В Бишкеке назвали женскую акцию, участниц которой избили, несанкционированной

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Митинг в Бишкеке, во время которого произошла потасовка между участниками акции и местными жителями, был не согласован с городскими властями, заявили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.

По данным ГУВД столицы, организаторы не уведомили органы внутренних дел для обеспечения общественной безопасности на запланированном митинге, что "привело к различным провокациям и нарушениям общественного порядка на территории столицы".

Ранее киргизское информационное агентство "Апрель" сообщило, что агрессивные мужчины в колпаках и масках напали с кулаками на участниц мирного женского марша против насилия над женщинами и детьми. Журналисты подчеркивали, что прибывшие милиционеры задержали девушек-активисток, а не нападавших.

В свою очередь в ГУВД Бишкека заявили, что в Управления внутренних дел (УВД) Свердловского района были доставлены лица "с обеих сторон", которые являются предполагаемыми участниками провокаций.

Киргизия Бишкек

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