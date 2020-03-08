В Киргизии избили женщин на марше по случаю 8 марта, а потом их же и задержали

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Около 20 участниц женского марша задержаны в столице Киргизии Бишкеке, сообщает киргизское информационное агентство "Апрель".

Уточняется, что ежегодный мирный митинг начался на площади Победы около полудня, но вскоре на девушек напали агрессивные мужчины в колпаках и масках. Они начали бить женщин и детей.

По данным агентства, "когда раздался свист милиции, люди в колпаках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток, их усадили в автобусы"".

Отмечается, что около 20 участниц мирного женского марша против насилия над женщинами и детьми были доставлены в Управление внутренних дел (УВД) Свердловского района Бишкека.

Пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека недоступна для комментариев по данному поводу.