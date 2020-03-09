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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Шесть участниц марша против домашнего насилия в Бишкеке получили штрафы

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Шесть участниц женского марша против домашнего насилия, состоявшегося в минувшее воскресенье на площади Победы в столице Киргизии, оштрафованы за неповиновение сотрудникам милиции, говорится в сообщении Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека в понедельник.

В минувшее воскресенье на площади Победы в Бишкеке представители общественных движений "Феминалле" и "8/365" организовали марш против насилия над женщинами и детьми.

По данным ГУВД Бишкека, митинг не был согласован с городскими властями, организаторы акции не уведомили полицию о необходимости обеспечить общественную безопасность на акции, что "привело к различным провокациям и нарушениям общественного порядка на территории столицы". В ГУВД города также отметили, что местные жители возмутились действиями участников акции, так как место проведения митинга почитается гражданами как символ памяти о погибших в Великой Отечественной войне.

Киргизские СМИ сообщали, что спустя несколько минут после начала женского марша на участниц акции напали неизвестные люди в национальных колпаках и медицинских масках.

"Когда раздался свист милиции, люди в колпаках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток, их усадили в автобусы", - сообщило информационное агентство "Апрель".

Около 60 участниц акции были задержаны и доставлены в районное отделение милиции. После установления личностей все задержанные были отпущены.

В ГУВД столицы заявили, что были установлены и задержаны пять человек, которые были причастны к провокациям и вступили в конфликт с участниками несанкционированного митинга.

Киргизия

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