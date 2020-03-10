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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Вашингтон обвинил Россию в том, что она инициировала наступление в Идлибе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд обвинил Россию в том, что именно она, а не Дамаск, стоит за военной операцией в сирийской провинции Идлиб.

"Это было тщательно спланированное решение России начать кампанию в Идлибе - в последней оставшейся зоне деэскалации", - сказал Саттерфилд во вторник на телефонном брифинге. Дипломат объяснил обострение ситуации в регионе "российской агрессией", потому что, по его словам, "сирийский режим самостоятельно не мог проводить эту кампанию".

"Ее (кампании - ИФ) проведение стало возможно благодаря постоянной активности России в воздухе и на земле, но особенно благодаря воздушной поддержке", - отметил посол. По его утверждению, Москва, вызвав массовый исход беженцев в Идлибе к границам Турции, пыталась заставить Анкару принимать решения, выгодные Москве. Он добавил, что за последние два года все соглашения о прекращении огня с российскими гарантиями не приводили к желаемому результату, а лишь являлись передышкой для того, чтобы "Россия возобновила кампанию".

Саттерфилд подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Идлибе и реализовать соглашение о прекращении огня, заключенное в Москве 5 марта.

Ситуация вокруг Идлиба

В последнее время между Москвой и Анкарой возникли разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка. Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные, в свою очередь, заявляют, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

Очередное обострение ситуации произошло 28 февраля, когда турецкие власти сообщили о гибели более 30 военнослужащих в Идлибе в результате удара ВВС Сирии. В ответ турецкие военные с воздуха и земли нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил. 1 марта Анкара заявила, что в Идлибе начата операция "Весенний щит".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта провел в Москве переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам встречи были достигнуты соглашения о прекращении огня в Идлибе с полуночи 6 марта. Кроме того, лидеры согласовали создание коридоров безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что "конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии Минобороны РФ и Турецкой Республики в течение семи дней".

США Дэвид Саттерфилд Сирия Идлиб Турция

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