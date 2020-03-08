Лайнер Grand Princess с больными коронавирусом пришвартуется в Калифорнии

Лайнер Grand Princess у берегов Калифорнии, на который по воздуху доставляют тест-наборы коронавируса Фото: Reuters

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Круизному лайнеру Grand Princess, на котором ранее был выявлен 21 случай заболевания коронавирусом COVID-2019, дали разрешение пришвартоваться в порту Окленда (штат Калифорния), сообщает Associated press со ссылкой на полученную им запись слова капитана судна Джона Смита.

Он уточнил, что после швартовки пассажиров начнут выпускать с корабля в соответствии с указаниями федеральных властей. Люди, которым нужна медицинская помощь и госпитализация будут направлены в медицинские учреждения Калифорнии.

Пассажиры из штата Калифорния, которые не нуждаются в неотложной медпомощи, после проверки будут направлены в медучреждения штата для карантина и сдачи тестов. Жителей других штатов переправят из Калифорнии в медицинские учреждения за пределами этого штата. Команда лайнера останется на карантине на борту Grand Princess.

При этом капитан не уточнил, какие меры будут предприниматься в отношении пассажиров из других стран мира.

Вице-президент США Майк Пенс сообщал, что у 21 человека с Grand Princess обнаружен коронавирус: у 19 членов экипажа и двух пассажиров. Yа борту круизного лайнера находятся 3533 человека - 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран. Все они теперь будут проверены на коронавирус.

Посольство РФ в США позднее уточнило, что на борту четверо россиян.

Опасения по поводу здоровья людей на лайнере появились после того, как из-за коронавируса скончался один из пассажиров, совершивший менее двух недель назад круиз на этом судне.