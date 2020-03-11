Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

В Молдавии на неделю закрывают детские сады, школы и вузы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Молдавии с 11 марта на неделю закрыли все учебные заведения из-за угрозы заражения коронавирусом, сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Такое решение приняла национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

Министр напомнила родителям учащихся, что детей нельзя оставлять без присмотра, а также посоветовала не заниматься самолечением.

Из тех же соображений в стране запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек. "В случае, если в мероприятии участвует до 50 человек, организаторы должны составить списки участников, чтобы в случае обнаружения инфекции у одного из них можно было оперативно найти остальных", - объяснила Думбрэвяну.

По ее словам, национальный дворец, где расположен самый большой в Молдавии концертный зал, будет закрыт до 3 апреля.

На 11 марта заражение коронавирусом подтвердилось у трех граждан Молдавии, побывавших в Италии.

Молдавия Италия

Новости

Замглавы Минсельхоза Грузии и его семья заразились коронавирусом

Россияне не смогут получать визы по прилете в Таиланд из-за коронавируса

Россияне не смогут получать визы по прилете в Таиланд из-за коронавируса

Гонконгская газета назвала рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом

Гонконгская газета назвала рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом

Что случилось этой ночью: среда, 11 марта

Количество заразившихся коронавирусом в США превысило тысячу человек

Количество заразившихся коронавирусом в США превысило тысячу человек

В Китае за сутки зарегистрировано 22 смерти из-за коронавируса

Афганистан упростил освобождение плененных талибов

Афганистан упростил освобождение плененных талибов

СБ ООН единогласно поддержал договоренность США и талибов

Первую в США карантинную зону из-за коронавируса создадут поблизости от Нью-Йорка

Саудовская Аравия зафрахтовала несколько дополнительных супертанкеров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');