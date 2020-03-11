В Молдавии на неделю закрывают детские сады, школы и вузы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Молдавии с 11 марта на неделю закрыли все учебные заведения из-за угрозы заражения коронавирусом, сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Такое решение приняла национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

Министр напомнила родителям учащихся, что детей нельзя оставлять без присмотра, а также посоветовала не заниматься самолечением.

Из тех же соображений в стране запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек. "В случае, если в мероприятии участвует до 50 человек, организаторы должны составить списки участников, чтобы в случае обнаружения инфекции у одного из них можно было оперативно найти остальных", - объяснила Думбрэвяну.

По ее словам, национальный дворец, где расположен самый большой в Молдавии концертный зал, будет закрыт до 3 апреля.

На 11 марта заражение коронавирусом подтвердилось у трех граждан Молдавии, побывавших в Италии.