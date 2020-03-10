Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

В штате Нью-Йорк коронавирусом заразились более 170 человек

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Число случаев заражения вирусом COVID-19 в штате Нью-Йорк возросло на 31, теперь коронавирус выявлен у 173 человек, сообщает во вторник CNN.

В городе Нью-Йорк болеют 36 человек, за последние сутки медики выявили 17 новых случаев.

В округе Нассо, расположенном вблизи города Нью-Йорк, коронавирусом заболели два водителя школьных автобусов. Они развозили из школы по домам около 80 детей. С большинством родителей уже связался Минздрав США. Пока неизвестно, поместят ли этих детей на карантин.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо 7 марта объявил чрезвычайное положение в штате на фоне распространения коронавируса COVID-19.

США Нью-Йорк

Новости

Саудовская Аравия зафрахтовала несколько дополнительных супертанкеров

Минобороны РФ опровергло слова Эрдогана об уничтожении восьми сирийских "Панцирей"

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" до 23 марта

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" до 23 марта

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая
Дело "банды ГТА"

Двух участников "банды GTA" приговорили в Таджикистане к 25 годам тюрьмы каждого

Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO вслед за провалом сделки ОПЕК+

Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO вслед за провалом сделки ОПЕК+

Brent скорректировалась до $36,88 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');