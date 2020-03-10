В штате Нью-Йорк коронавирусом заразились более 170 человек

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Число случаев заражения вирусом COVID-19 в штате Нью-Йорк возросло на 31, теперь коронавирус выявлен у 173 человек, сообщает во вторник CNN.

В городе Нью-Йорк болеют 36 человек, за последние сутки медики выявили 17 новых случаев.

В округе Нассо, расположенном вблизи города Нью-Йорк, коронавирусом заболели два водителя школьных автобусов. Они развозили из школы по домам около 80 детей. С большинством родителей уже связался Минздрав США. Пока неизвестно, поместят ли этих детей на карантин.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо 7 марта объявил чрезвычайное положение в штате на фоне распространения коронавируса COVID-19.