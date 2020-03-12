Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:57

ЧП из-за распространения COVID-19 введено почти в половине штатов США

Сенаторы-демократы намерены просить Трампа объявить чрезвычайное положение по всей стране

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Уже 24 американских штата и столица США Вашингтон объявили о чрезвычайном положении в связи с распространением коронавируса COVID-19 по стране, передает телеканал CNN.

Эпидемия коронавируса

По данным телеканала, о введении чрезвычайного положения сообщили в среду четыре штата - Аризона, Нью-Мексико, Луизиана, Арканзас, а также столица США Вашингтон, округ Колумбия.

Ранее чрезвычайное положение ввели в штатах Мичиган, Вермонт, Северная Каролина, Массачусетс, Колорадо, Огайо, Иллинойс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильвания, Кентукки, Индиана, Мэриленд, Калифорния, Флорида, Вашингтон и Гавайи.

По данным CNN, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и еще два сенатора-демократа Патти Мюррей и Гэри Питерс готовят письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой объявить общенациональный режим ЧП из-за коронавируса.

Объявление чрезвычайного положения позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом более $40 млрд из фонда помощи при бедствиях.

В свою очередь Трамп заверил своих подписчиков в твиттере в готовности использовать силы федерального правительства для борьбы с эпидемией. При этом он не упустил возможность покритиковать демократов, с которыми республиканцы спорят о необходимых для борьбы с коронавирусом мерах.

"Кто-то должен сказать демократам в конгрессе, что коронавирусу все равно, в какой ты партии. Мы должны защищать всех американцев", - написал Трамп.

CNN, ссылаясь на данные местных властей и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает, что в Соединенных Штатах зарегистрировано 1237 случаев заболевания новым коронавирусом, 37 человек скончались.

В это число входят 49 американцев с коронавирусом, вернувшихся в США из-за границы - трое из китайского Уханя и 46 с круизного лайнера Diamond Princess. Непосредственно на территории Соединенных Штатов было зарегистрировано 1167 случаев заболевания в 41 штате и округе Колумбия. 21 заболевший с лайнера Grand Princess, стоящего на карантине возле Калифорнии, в статистику не входит.

Телеканал уточняет, что в указанное число включены официально подтвержденные и "предполагаемые" случаи, о которых сообщают местные власти. Случаи считаются "предполагаемыми", пока они не будут подтверждены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

США Чак Шумер Дональд Трамп

Новости по теме

Новости
Выборы в США - 2020

Сандерс несмотря на неудачи не намерен выходить из президентской гонки

Сандерс несмотря на неудачи не намерен выходить из президентской гонки

В Италии временно закроют все торговые точки, кроме аптек и магазинов продуктов

Двое американских военных погибли при ракетном обстреле базы в Ираке

Крушение украинского самолета в Иране

Иран решил вернуть Киеву "черные ящики" сбитого украинского "Боинга"

Эпидемия коронавируса

ВОЗ объявила пандемию в связи с COVID-19

ВОЗ объявила пандемию в связи с COVID-19

Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов, переболевших COVID-19

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

АirBaltic временно сократит 250 работников после отмены рейсов из-за коронавируса

АirBaltic временно сократит 250 работников после отмены рейсов из-за коронавируса

Меркель предупредила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

Меркель предупредила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

Норвегия отменила совместные с НАТО учения Cold Response

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');