Что случилось этой ночью: четверг, 12 марта

Запрет на въезд в США европейцам, обстрел военной базы в Ираке, новый механизм урегулирования в Донбассе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп своим указом на 30 дней запретил въезд в США из стран Европы, кроме Великобритании. Ограничения, целью которых является сдерживание распространения коронавируса COVID-19, вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта. Въезд в США запрещен тем, что в последние 14 дней посещал страны Шенгенской зоны. Исключения будут сделаны для американцев после необходимых анализов, для лиц, постоянно проживающих в США, ближайших родственников граждан США и ряда других.

- Двое американских и один британский военный погибли при обстреле базы в Ираке. 15 ракет малой дальности разорвались в районе военной базы Эт-Таджи. В ответ США нанесли удары по базе иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" вблизи границы Ирака с Сирией.

- Для урегулирования конфликта в Донбассе будет создан новый механизм, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак. В частности, будет создана площадка для прямого диалога сторон украинского конфликта и "нормандской четверки". В Донецке эти договоренности назвали "позитивным импульсом для прямого взаимодействия сторон конфликта".

- Парламенты Дальнего Востока поддержали поправки к Конституции РФ. Заксобрания Приморского, Магаданского и Сахалинского краев и дума Чукотского АО почти единогласно поддержали поправки. Против проголосовал один депутат на Сахалине, в Магадане воздержалась фракция КПРФ.

- Из-за пандемии коронавируса отменен ЧМ по фигурному катанию. Чемпионат, который должен был пройти в канадском Монреале, проведут не раньше октября. Кроме того, о приостановке сезона на неопределенный срок объявила НБА после того, как у одного из игроков команды "Юта Джаз" анализ на COVID-19 показал положительный результат.