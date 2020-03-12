США атаковали базу иракского народного ополчения на границе с Сирией

Атака стала ответом на гибель американских военных при обстреле базы Эт-Таджи в Ираке

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы США нанесли удары по базе иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар вблизи границы Ирака с Сирией, сообщило в среду агентство Asian News International.

Атака американцев стала ответом на гибель двух американских и одного британского военнослужащих в Ираке в результате ракетного обстрела народным ополчением базы Эт-Таджи, где размещается международная коалиция в Ираке.

Командование коалиции подтвердило факт гибели.

Как отмечалось, в районе военной базы, расположенной близ Багдада, разорвались 15 ракет малой дальности.