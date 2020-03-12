Двое американских военных погибли при ракетном обстреле базы в Ираке
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Не мене трех человек погибли в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи в Ираке, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По информации агентства, двое погибших - американские военные.
Другие СМИ передают со ссылкой на источники, что среди жертв может быть и британский военный.
Ранее поступали данные, согласно которым 15 ракет малой дальности разорвались в районе военной базы, расположенной близ Багдада.