Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:57

Двое американских военных погибли при ракетном обстреле базы в Ираке

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Не мене трех человек погибли в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи в Ираке, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По информации агентства, двое погибших - американские военные.

Другие СМИ передают со ссылкой на источники, что среди жертв может быть и британский военный.

Ранее поступали данные, согласно которым 15 ракет малой дальности разорвались в районе военной базы, расположенной близ Багдада.

США Ирак Эт-Таджи

Новости

В Италии временно закроют все торговые точки, кроме аптек и магазинов продуктов

Крушение украинского самолета в Иране

Иран решил вернуть Киеву "черные ящики" сбитого украинского "Боинга"

Эпидемия коронавируса

ВОЗ объявила пандемию в связи с COVID-19

ВОЗ объявила пандемию в связи с COVID-19

Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов, переболевших COVID-19

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

АirBaltic временно сократит 250 работников после отмены рейсов из-за коронавируса

АirBaltic временно сократит 250 работников после отмены рейсов из-за коронавируса

Меркель предупредила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

Меркель предупредила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

Норвегия отменила совместные с НАТО учения Cold Response

Белоруссия будет раз в месяц покупать по два танкера нефти за пределами России

Белоруссия будет раз в месяц покупать по два танкера нефти за пределами России

Правительство Украины объявило трехнедельный карантин

Правительство Украины объявило трехнедельный карантин
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');