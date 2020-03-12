Инвесторы вывели $41,7 млрд из акций и облигаций emerging markets с начала эпидемии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Инвесторы активно выводят средства с рынков акций и облигаций emerging markets, пытаясь максимально уйти от рисков в условиях эпидемии коронавируса.

По данным Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), с 21 января 2020 года, когда стало известно о вспышке COVID-19, иностранные инвесторы вывели $41,7 млрд из акций и облигаций развивающихся стран.

IIF сравнивает нынешнюю ситуацию с финансовым кризисом 2008 года, отмечая, что за 51-дневный период, начавшийся 8 сентября 2008 года, отток средств инвесторов с emerging markets был вдвое ниже.

"Это очень крупная сумма, - отмечает главный экономист IIF Робин Брукс. - Это означает очередное серьезное ужесточение финансовых условий для развивающихся рынков, поскольку это именно то, что несет в себе отток средств - неожиданную остановку финансирования".

Отток средств в значительной мере пришелся на долю акций и в меньшей степени на облигации, поскольку инвесторы опасаются, что компании emerging markets особенно серьезно пострадают в результате ослабления глобального экономического роста, пишет Financial Times.

Еще до начала эпидемии Брукс и его коллеги из IIF говорили о долгосрочной стагнации во многих emerging markets, которым сложно найти новые двигатели роста экономики после начавшейся в 2013 году тенденции к снижению глобального спроса на сырьевые товары. COVID-19 ударил по экономикам развивающихся стран в момент, когда они уже ослаблялись, говорит Брукс.

"В последние годы emerging markets сталкиваются с таким количеством препятствий, что в данный момент "полет в качество" для инвесторов является наилучшим выходом", - считает эксперт.

Данные IIF показывают, что в первый месяц после появления новостей о вспышке коронавируса иностранные инвесторы наращивали вложения в облигации emerging markets. Однако с конца февраля ситуация изменилась, начался отток средств и цены бондов начали падать.

Индекс суверенных облигаций emerging markets - JPMorgan EMBI Global Diversified - вырос на 1,7% в период с 21 января по 4 марта, однако затем упал на 5,2%.