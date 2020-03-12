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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Goldman Sachs спрогнозировал еще три месяца "бычьего периода" на рынке акций США

Goldman Sachs спрогнозировал еще три месяца "бычьего периода" на рынке акций США
Фото: Reuters

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Банк Goldman Sachs спрогнозировал скорое окончание самого длинного в истории "бычьего" периода на фондовом рынке США, предупредив о падении рынка почти на 30% с достигнутых в феврале максимумов на фоне вспышки коронавируса и обвала нефтяных цен.

Эпидемия коронавируса

В ближайшие три месяца индекс S&P 500 упадет до 2450 пунктов, что на 15% ниже уровня закрытия во вторник и на 28% ниже февральского пика, заявил Дэвид Костин, главный стратег Goldman Sachs по рынку акций США. Его цитирует Financial Times. Откат на 20% и более от недавнего максимума соответствует определению "медвежьего" рынка.

"Реальная и финансовая экономики демонстрируют признаки острого стресса. Мы считаем, что "бычий" тренд по индексу S&P 500 скоро закончится", - сказал Костин. Основными причинами он назвал эпидемию коронавируса и падение цен на нефть на 43% с начала года.

В аналитической записке для клиентов банка Костин указал, что прибыль на акцию крупных американских компаний, входящих в состав индекса S&P 500, снизится на 5% в текущем году. Еще в феврале Goldman прогнозировал нулевой рост прибыли американских компаний. Только во втором квартале прибыль, как ожидается, упадет на 15%.

Согласно прогнозу Goldman, спад деловой активности и сокращение потребительских расходов отрицательно скажется на предприятиях различных отраслей. В частности, падение нефтяных цен, как ожидается, ударит по энергетическому сектору, а снижение доходности гособлигаций США окажет давление на прибыльность американских банков.

Goldman рассчитывает, что ситуация значительно улучшится к концу 2020 года, и в четвертом квартале прибыль компаний S&P 500 вырастет на 12%, что обеспечит "быстрое восстановление" индекса до 3200 пунктов - уровня, на котором он находился в начале года. "Новый "бычий" рынок, вероятно, зародится позднее в этом году", - сообщил Костин.

"К концу года рост экономики и корпоративных прибылей будет ускоряться, ставка по федеральным фондам будет около нуля, а влияние фискальных стимулов начнет сказываться на потребителях", - сказал аналитик, отметив, что, по прогнозу Goldman, Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки до исторических минимумов в ближайшие два месяца.

США ФРС Goldman Sachs Дэвид Костин

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