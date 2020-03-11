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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году из-за COVID-19

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн б/с - до 0,06 млн б/с - из-за коронавируса.

Эпидемия коронавируса

"Влияние вспышки COVID-19 на транспортный и промышленный секторы в Китае стали основной причиной этого пересмотра. Кроме того, предполагается, что вспышка повлияет на рост спроса на нефть в таких странах, как Япония, Южная Корея, Европа, (в государствах, входящих в - ИФ) ОЭСР и некоторых странах Ближнего Востока, а также в США. В текущем прогнозе спроса на нефть на 2020 год также учитывалась понижательная корректировка перспектив мировой экономики", - говорится в отчете картеля.

Предполагается, что общий мировой спрос на нефть в 2020 году составит 99,73 млн б/с. При этом во втором полугодии 2020 года ожидается более высокий уровень потребления, чем в первом полугодии.

Согласно предварительным данным Международного энергетического агентства (МЭА), в январе общие коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выросли на 37,8 млн баррелей по сравнению с декабрем 2019 года - до 2,94 млрд баррелей.

Этот показатель был на 56,9 млн баррелей выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 12,9 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти незначительно снизились - на 0,8 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов выросли на 38,6 млн баррелей к предыдущему месяцу.

Предварительные данные за февраль показали, что запасы нефти и нефтепродуктов в США упали на 15,9 млн баррелей за месяц и составили 1,279 млрд баррелей. Таким образом, запасы страны были на 25,4 млн баррелей выше, чем год назад и на 18,4 млн баррелей выше, чем за последние пять лет. В частности, запасы нефти выросли на 9,1 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов снизились на 25 млн баррелей.

ОПЕК ОСЭР

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