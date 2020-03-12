В Европе осталась одна страна без коронавируса

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.

По его словам, с начала эпидемии в стране обследовали более 2000 человек. Под наблюдением врачей на данный момент находятся 392 человека.

"Диагностика на коронавирус занимает два-три часа, поэтому результаты становятся известны достаточно быстро", - добавил Галич.

Он призвал сограждан не распространять паникерские настроения и дезинформацию.

По последним данным, в мире подтверждено 126 631 случая заражения COVID-19, умерли 4638 заболевших. Вечером 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией.