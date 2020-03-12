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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:57

В ООН задумались о сокращении числа участников заседаний Совбеза из-за коронавируса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН может сократить число участников заседаний от каждой страны-члена, чтобы предотвратить распространение коронавируса в здании ООН, сообщил постпред Китая в Организации и председатель СБ в марте Чжан Цзюнь.

Эпидемия коронавируса

"Китай координируется с членами Совета. Мы подготовили рабочую записку, которая в основном сфокусирована на сокращении заседаний и формата заседаний СБ. Будет ли она обнародована, я не знаю, но она будет распространена среди членов", - сказал он журналистам в среду.

Он уточнил, что под сокращением подразумевается уменьшение числа участников от каждой делегации, а также перенос неформальных консультаций в более просторное помещение.

Чжан Цзюнь считает, что паниковать не стоит, но при этом следует предпринять необходимые меры предосторожности, чтобы не дать вирусу распространиться в стенах ООН и защитить людей.

Председатель СБ ООН заверил, что Совет продолжит усердно работать, как и прежде.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне объявленной пандемии призвал все страны мира как можно быстрее активизировать усилия по борьбе с распространением коронавируса.

"Все мы столкнулись с общей угрозой - коронавирусом COVID 19. Сегодняшнее объявление пандемии является призывом к действию - для всех, везде. Это также призыв к ответственности", - говорится в распространенном в среду заявлении главы ООН.

Гутерриш призвал "каждое правительство активизировать свои усилия прямо сейчас".

"Вместе мы все еще можем изменить ход этой пандемии - но для этого необходимо бороться с бездействием. Вы можете рассчитывать на ООН. Давайте вместе преодолеем эту общую угрозу", - заявил он.

Ранее в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

ООН

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