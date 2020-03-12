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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:51

Жителя единственной в Европе страны без COVID-19 задержали за слухи о заболевших

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Полиция столицы Черногории Подгорицы задержала на 72 часа ее жителя по обвинению в распространении дезинформации о коронавирусе в стране, сообщает Национальное телевидение.

"В отношении гражданина выдвинуто обвинение в распространении ложных новостей, которыми он вызвал беспокойство в обществе", - сообщили телевидению в полиции.

В Институте общественного здравоохранения Черногории подчеркнули, что сейчас ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19 в стране не выявлено, и в случае выявления даже одного такого случая общественность будет оповещена незамедлительно.

Накануне в Институте общественного здравоохранения Черногории призвали население не верить дезинформации, обращать большее внимание на развитие ситуации и следовать инструкциям органов здравоохранения.

Черногория Подгорица

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