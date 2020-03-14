Военные России и Турции проведут 15 марта первое патрулирование трассы М4 в Идлибе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Переговоры с военными Турции в Анкаре прошли в конструктивном ключе, сообщили в субботу в Минобороны России.

Как отмечается в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс", их результаты позволят реализовать все договоренности по Идлибской зоне деэскалации, достигнутые между президентами РФ и Турции 5 марта в Москве.

Военные заявили, что, в частности, 15 марта состоится первое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4.

Накануне военные делегации Турции и России на переговорах в Анкаре подписали соглашение об урегулировании ситуации в сирийской провинции Идлиб.