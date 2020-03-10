Подконтрольные Турции боевики в Идлибе вторые сутки соблюдают прекращение огня

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российские военные зафиксировали за сутки в зоне деэскалации Идлиб два нарушения введенного 6 марта режима прекращения огня со стороны неподконтрольных Турции группировок, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

"В соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00:01 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, не зарегистрировано", - сказал Журавлёв.

"Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Аджель и Шейх-Али провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ)", - заявил контр-адмирал.