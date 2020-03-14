В Латвии родители детсадовцев будут еженедельно подтверждать, что не были за рубежом

Также на фоне распространения коронавируса правительство страны планирует ограничить число людей в магазинах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - На совместном заседании правительства Латвии и Совета по кризисному управлению было принято решение обязать родителей, желающих во время чрезвычайного положения водить детей в детские сады, еженедельно предоставлять учебным заведениям подтверждение того, что они не были за рубежом и не общались с людьми, которые могли быть заражены COVID-19.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что детские сады, в отличие от других образовательных учреждений, не будут закрыты во время действия чрезвычайного положения, чтобы сотрудники оперативных служб, у которых есть маленькие дети, могли продолжать работать.

Также было принято решение прекратить любые формы очного обучения, тренировки, соревнования и репетиции.

Кроме того, министерство экономики Латвии в сотрудничестве с торговыми компаниями планирует рассмотреть вопрос о том, нужно ли вводить меры для социального дистанцирования в магазинах, сообщает BNS.

Такое решение было принято в субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению.

"Премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал, что в торговых местах пока не вводится специальное регулирование, но минэкономики вместе с торговыми компаниями рассмотрит вопрос об ограничении количества людей в магазинах", - говорится в сообщении.

Решение правительства предусматривает, что предприятия в первую очередь должны обеспечивать поставки продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости и сырья для их производства на местном рынке.

За минувшие сутки в Латвии подтвердилось еще девять случаев заражения COVID-19, количество зараженных в стране достигло 26.

В пятницу в связи с распространением COVID-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение до 14 апреля. Отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

Правительство также призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.