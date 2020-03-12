В Латвии объявили чрезвычайное положение из-за COVID-19

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В связи с распространением COVID-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих ограничительных мер, сообщил после чрезвычайного заседания правительства премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

По его словам, отвечать за координацию работы ответственных органов во время чрезвычайного положения будет Минздрав. Как передает агентство BNS, для посещения детских садов родители детей уже с 13 марта должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не бывали в странах и регионах распространения новой инфекции, не были в контакте с больными COVID-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Также будет прекращена очная учеба во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение будет проводиться удаленно, за исключением централизованных экзаменов. Кроме того, временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций.

С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек. Запрет вводится согласно постановлению латвийского Совета по кризисному управлению.

"Всемирная организация здравоохранения констатировала, что остановить болезнь нельзя, но ее можно ограничить. Для этого нам, по крайней мере, на следующие четыре недели необходимо ограничить возможности людей собираться вместе", - сказал Кариньш. Он подчеркнул, что цель этих мер - добиться более медленного распространения болезни.

Многие учреждения культуры и организаторы мероприятий уже заявили о переносе и отмене спектаклей, концертов и других мероприятий на период до 14 апреля.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) на утро четверга, за последние сутки COVID-19 подтвержден еще у шести жителей Латвии. Таким образом, на данный момент заболели уже 16 латвийцев. За последние сутки проведен 41 лабораторный анализ на наличие вируса, а в целом обследовано 332 человека. Первый случай инфицирования был зафиксирован в начале марта.