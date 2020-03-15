У супруги испанского премьера подтвердилось заражение COVID-19

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Результат теста на коронавирус COVID-19 у Бегоньи Гомес - супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса - оказался положительным, сообщил офис главы испанского правительства.

В сообщении отмечается, что премьер и его супруга, которые остаются в своей резиденции, "чувствуют себя хорошо".

Ранее на этой неделе положительные результаты анализа на коронавирус были зафиксированы у двух министров кабинета.

В минувшую субботу в связи с распространением инфекции испанские власти запретили жителям покидать дома кроме случаев острой необходимости: следования на работу, посещения врача или же для закупи продуктов питания и других жизненно важных товаров.

В стране решением премьера закрыты рестораны, бары, кинотеатры, магазины, торгующие товарами, не относящимися к товарам первой необходимости.

Аналогичные меры были введены во Франции, где также зарегистрирован резкий рост числа инфицированных коронавирусом.

По состоянию на 00:00 часов воскресенья по московскому времени, в Испании было зарегистрировано 5 752 случаев заболевания при 183 случаях летального исхода, во Франции - 4 500 больных и 91 скончавшийся.