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Российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии сократили из-за провокаций

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в Сирии было сокращено из-за провокаций боевиков, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении, поступившем в "Интерфакс", провокации планировали неподконтрольные Турции радикальные бандформирования. Для их реализации террористы пытались задействовать в качестве "живого щита" мирных жителей, в том числе женщин и детей, заявили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута патрулирования для предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители.

По его данным, "турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4".

Ранее в воскресенье совместный патруль начинал движение по этой трассе от населенного пункта Трумба (2 км западнее Саракиба).

Его спланировали в рамках договоренностей между лидерами РФ и Турции, достигнутых в начале марта. В патрулировании от России задействовали взвод военной полиции на бронетехнике. Организация осуществляется совместным российско-турецким координационным центром.

Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М-4 (Латакия - Алеппо), но также стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.

Договоренности России и Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе.

В миреВоенные делегации РФ и Турции подписали соглашение по ИдлибуЧитать подробнее

Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта.

Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.

Сирия Идлиб

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