Российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии сократили из-за провокаций
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в Сирии было сокращено из-за провокаций боевиков, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
Как отмечается в сообщении, поступившем в "Интерфакс", провокации планировали неподконтрольные Турции радикальные бандформирования. Для их реализации террористы пытались задействовать в качестве "живого щита" мирных жителей, в том числе женщин и детей, заявили в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута патрулирования для предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители.
По его данным, "турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4".
Ранее в воскресенье совместный патруль начинал движение по этой трассе от населенного пункта Трумба (2 км западнее Саракиба).
Его спланировали в рамках договоренностей между лидерами РФ и Турции, достигнутых в начале марта. В патрулировании от России задействовали взвод военной полиции на бронетехнике. Организация осуществляется совместным российско-турецким координационным центром.
Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М-4 (Латакия - Алеппо), но также стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.
Договоренности России и Турции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе.
Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта.
Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.