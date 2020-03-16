Избранных депутатов Кнессета будут приводить к присяге по трое

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Израиле 16 марта избранные депутаты Кнессета примут присягу в отсутствие журналистов, в дезинфицированном зале и будут проходить церемонию группами по трое, сообщило израильское телевидение.

В Кнессете одна палата из 120 депутатов. Тройки парламентариев будут по очереди проходить в зал, где их будет ждать президент страны Реувен Ривлин, секретарь Кнессета и съемочная группа парламентского телевидения. В зале будет находиться не более 10 человек одновременно, в соответствии с рекомендациями Минздрава Израиля. Первыми присягу принесут премьер-министр Биньямин Нетаньяху, лидер оппозиции Бени Ганц и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн.

Остальные депутаты будут ждать своей очереди в других помещениях, также не собираясь вместе более чем по десять человек.

Ривлин произнесет напутственную речь в пустом зале.

В Израиле прошли третьи по счету внеочередные выборы. В сентябре и апреле 2019 года избранным депутатам не удалось сформировать правительство. По итогам последних выборов в Кнессете 23-го созыва наибольшие шансы на формирование кабинета имеет нынешний премьер Биньямин Нетаньяху.

За минувшие сутки в Израиле зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Минздрава, число больных сейчас составляет 250 человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии. 15 марта спецслужбе "ШАБАК" разрешили отслеживать заразившихся коронавирусом и тех, кто находится на карантине, по мобильным телефонам.

12 марта Израиль ввел двухнедельный надомный карантин для всех, кто въезжает в страну. 14 марта условия карантина ужесточились: в стране закрылись развлекательные и культурные учреждения, детские сады и школы и людям запретили собираться в помещениях больше чем по десять человек.

16 марта в Министерстве туризма Израиля рекомендовали всем иностранным туристам как можно скорее покинуть страну. Они обязаны пока оставаться в гостиницах и соблюдать все правила карантина. По данным чиновников, в Израиле сейчас находится около 4500 россиян.