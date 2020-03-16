Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:16

Избранных депутатов Кнессета будут приводить к присяге по трое

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Израиле 16 марта избранные депутаты Кнессета примут присягу в отсутствие журналистов, в дезинфицированном зале и будут проходить церемонию группами по трое, сообщило израильское телевидение.

Эпидемия коронавируса

В Кнессете одна палата из 120 депутатов. Тройки парламентариев будут по очереди проходить в зал, где их будет ждать президент страны Реувен Ривлин, секретарь Кнессета и съемочная группа парламентского телевидения. В зале будет находиться не более 10 человек одновременно, в соответствии с рекомендациями Минздрава Израиля. Первыми присягу принесут премьер-министр Биньямин Нетаньяху, лидер оппозиции Бени Ганц и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн.

Остальные депутаты будут ждать своей очереди в других помещениях, также не собираясь вместе более чем по десять человек.

Ривлин произнесет напутственную речь в пустом зале.

В Израиле прошли третьи по счету внеочередные выборы. В сентябре и апреле 2019 года избранным депутатам не удалось сформировать правительство. По итогам последних выборов в Кнессете 23-го созыва наибольшие шансы на формирование кабинета имеет нынешний премьер Биньямин Нетаньяху.

За минувшие сутки в Израиле зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Минздрава, число больных сейчас составляет 250 человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии. 15 марта спецслужбе "ШАБАК" разрешили отслеживать заразившихся коронавирусом и тех, кто находится на карантине, по мобильным телефонам.

12 марта Израиль ввел двухнедельный надомный карантин для всех, кто въезжает в страну. 14 марта условия карантина ужесточились: в стране закрылись развлекательные и культурные учреждения, детские сады и школы и людям запретили собираться в помещениях больше чем по десять человек.

16 марта в Министерстве туризма Израиля рекомендовали всем иностранным туристам как можно скорее покинуть страну. Они обязаны пока оставаться в гостиницах и соблюдать все правила карантина. По данным чиновников, в Израиле сейчас находится около 4500 россиян.

Израиль Кнессет Биньямин Нетаньяху Реувен Ривлин

Новости по теме

Новости

Владелец Louis Vuitton начнет производить антисептик для борьбы с коронавирусом

Владелец Louis Vuitton начнет производить антисептик для борьбы с коронавирусом

Грузия с 18 марта закроет границы для иностранцев из-за коронавируса

Грузия с 18 марта закроет границы для иностранцев из-за коронавируса

Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

МИД РФ сообщил, что боевики в Идлибе перевооружились и пошли в контрнаступление

Brent подешевела до $32,68 за баррель

Фьючерсы на S&P потеряли 4%, нефть дешевеет после решения ФРС

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 марта

Первый волонтер в США получит экспериментальную дозу вакцины от коронавируса

Первый волонтер в США получит экспериментальную дозу вакцины от коронавируса

В США почти 3,5 тысячи зараженных коронавирусом, 65 человек скончались

Семь человек, в том числе четверо детей, погибли на пожаре в Иркутской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');