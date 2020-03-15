В Израиле закроют рестораны и торговые центры из-за коронавируса

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении жестких мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

По данным израильских СМИ, он сообщил о закрытии минимум на пять недель кафе, баров, магазинов, развлекательных центров. При этом все супермаркеты, аптеки и АЗС продолжат работать.

Новые ограничительные меры вступают в силу утром в воскресенье, 15 марта.

"У нас достаточно еды. Супермаркеты продолжат работать, проблем с едой не будет", - пообещал Нетаньяху.

Он попросил сограждан по возможности не выходить из дома, а если все же придется выйти на улицу - держаться на расстоянии минимум двух метров от других людей.

Кроме того, Нетаньяху запретил собираться группами более чем по десять человек.

Такие меры вызвали тревогу у населения, в результате чего у супермаркетов в субботу вечером образовались очереди из желающих запастись едой.

Ранее Нетаньяху объявил о закрытии школ и университетов в стране в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Для всех прибывающих в Израиль с 12 марта введен обязательный 14-дневный карантин, который разрешено отбывать только в домашних условиях.

По данным Jerusalem Post, число случаев COVID-19 в Израиле достигло 195.